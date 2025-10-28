A remuneração total média de Gestor de Programa in United States na Sleep Number varia de $123K a $172K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Sleep Number. Última atualização: 10/28/2025
Remuneração Total Média
Convida os teus amigos e comunidade para adicionarem salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos a emprego como tu e a nossa comunidade!
33%
ANO 1
33%
ANO 2
33%
ANO 3
Na Sleep Number, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33% adquire-se no 1st-ANO (33.00% anual)
33% adquire-se no 2nd-ANO (33.00% anual)
33% adquire-se no 3rd-ANO (33.00% anual)