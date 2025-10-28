Diretório de Empresas
Sleep Number
A remuneração total média de Cientista de Dados in United States na Sleep Number varia de $338K a $480K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Sleep Number. Última atualização: 10/28/2025

Remuneração Total Média

$383K - $435K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$338K$383K$435K$480K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

33%

ANO 1

33%

ANO 2

33%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na Sleep Number, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33% adquire-se no 1st-ANO (33.00% anual)

  • 33% adquire-se no 2nd-ANO (33.00% anual)

  • 33% adquire-se no 3rd-ANO (33.00% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Cientista de Dados na Sleep Number in United States situa-se numa remuneração total anual de $480,260. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Sleep Number para a função de Cientista de Dados in United States é $337,810.

Outros Recursos