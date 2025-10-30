Diretório de Empresas
Remitly
Remitly Gestor de Programa Técnico Salários

A remuneração de Gestor de Programa Técnico in United States na Remitly totaliza $297K por year para L4. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $295K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Remitly. Última atualização: 10/30/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$297K
$183K
$96K
$18.3K
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Remitly, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Programa Técnico na Remitly in United States situa-se numa remuneração total anual de $378,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Remitly para a função de Gestor de Programa Técnico in United States é $285,000.

Outros Recursos