A remuneração de Cientista de Dados in United Kingdom na Remitly varia de £115K por year para L1 a £188K por year para L3. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Remitly. Última atualização: 10/30/2025
Na Remitly, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)
Perguntas Frequentes
Qual é o salário mais alto de Cientista de Dados na Remitly in United Kingdom?
O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Cientista de Dados na Remitly in United Kingdom situa-se numa remuneração total anual de £188,312. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
Quanto ganham os funcionários de Cientista de Dados da Remitly in United Kingdom?
A remuneração total anual mediana reportada na Remitly para a função de Cientista de Dados in United Kingdom é £89,927.
Empregos em Destaque
Nenhum emprego em destaque encontrado para Remitly