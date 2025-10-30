Diretório de Empresas
Remitly
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Cientista de Dados

  • Todos os Salários de Cientista de Dados

Remitly Cientista de Dados Salários

A remuneração de Cientista de Dados in United Kingdom na Remitly varia de £115K por year para L1 a £188K por year para L3. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Remitly. Última atualização: 10/30/2025

Remuneração Total Média

£97.4K - £116K
United Kingdom
Intervalo Comum
Intervalo Possível
£89.9K£97.4K£116K£123K
Intervalo Comum
Intervalo Possível
Média Remuneração Por Nível
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L1
Data Scientist I
£115K
£90.5K
£23.1K
£1.7K
L2
Data Scientist II
£ --
£ --
£ --
£ --
L3
Senior Data Scientist
£188K
£115K
£73.5K
£0
L4
Staff Data Scientist
£ --
£ --
£ --
£ --
Ver 1 Mais Níveis
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Block logo
+£43.7K
Robinhood logo
+£67.1K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.4K
Verily logo
+£16.6K
Don't get lowballed

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Remitly, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Cientista de Dados verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Cientista de Dados na Remitly in United Kingdom situa-se numa remuneração total anual de £188,312. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Remitly para a função de Cientista de Dados in United Kingdom é £89,927.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Remitly

Empresas Relacionadas

  • Credit Karma
  • Jump Trading
  • Gemini
  • BitMEX
  • Quantlab
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos