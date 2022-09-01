Redpanda Data Salários

O salário da Redpanda Data varia de $119,400 em remuneração total por ano para um Marketing na extremidade inferior a $281,520 para um Engenheiro de Vendas na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Redpanda Data . Última atualização: 9/1/2025