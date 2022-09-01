Diretório de Empresas
Redpanda Data
Redpanda Data Salários

O salário da Redpanda Data varia de $119,400 em remuneração total por ano para um Marketing na extremidade inferior a $281,520 para um Engenheiro de Vendas na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Redpanda Data. Última atualização: 9/1/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $200K
Marketing
$119K
Gestor de Produto
$264K

Engenheiro de Vendas
$282K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Redpanda Data, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Redpanda Data é Engenheiro de Vendas at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $281,520. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Redpanda Data é $232,086.

