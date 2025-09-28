Diretório de Empresas
Qualtrics
Qualtrics Gestor de Projecto Salários

A remuneração de Gestor de Projecto in Ireland na Qualtrics totaliza €77K por year para L3. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Qualtrics. Última atualização: 9/28/2025

Remuneração Total Média

€69.3K - €83.9K
Ireland
Intervalo Comum
Intervalo Possível
€63.9K€69.3K€83.9K€89.3K
Intervalo Comum
Intervalo Possível
Média Remuneração Por Nível
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L3
€77K
€59.4K
€5.8K
€11.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
L5
€ --
€ --
€ --
€ --
L6
€ --
€ --
€ --
€ --
Ver 2 Mais Níveis
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis

€142K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Qualtrics, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Projecto na Qualtrics in Ireland situa-se numa remuneração total anual de €89,265. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Qualtrics para a função de Gestor de Projecto in Ireland é €63,870.

