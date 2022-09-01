Diretório de Empresas
Precision Castparts
Precision Castparts Salários

O salário da Precision Castparts varia de $72,471 em remuneração total por ano para um Contabilista na extremidade inferior a $196,980 para um Cientista de Dados na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Precision Castparts. Última atualização: 9/18/2025

$160K

Engenheiro Mecânico
Median $103K
Contabilista
$72.5K
Cientista de Dados
$197K

Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Precision Castparts is Cientista de Dados at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $196,980. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Precision Castparts is $103,000.

