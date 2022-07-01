Paramount Software Solutions Salários

Diretório de Empresas
O salário da Paramount Software Solutions varia de $139,300 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $160,800 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Paramount Software Solutions. Última atualização: 10/13/2025

$160K

Gestor de Produto
$161K
Engenheiro de Software
$139K
Arquitecto de Soluções
$139K

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Paramount Software Solutions é Gestor de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $160,800. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Paramount Software Solutions é $139,300.

