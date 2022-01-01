Diretório de Empresas
Omio
Trabalha aqui? Reivindique a Sua Empresa

Omio Salários

A faixa salarial da Omio varia de $62,896 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software no limite inferior a $135,567 para um Gestor de Produto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Omio. Última atualização: 8/11/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e, regularmente, conseguimos aumentos de $30K+ (por vezes $300K+).Obtenha o seu salário negociado ou a sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Median $62.9K
Analista de Dados
$71.4K
Gestor de Ciência de Dados
$107K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Gestor de Produto
$136K
Recrutador
$68K
Gestor de Engenharia de Software
$102K
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


FAQs

Korkeimmin palkattu rooli Omio:ssa on Gestor de Produto at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $135,567. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Omio:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $86,813.

Ofertas de Emprego em Destaque

    Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para Omio

Empresas Relacionadas

  • Zalando
  • Bosch Global
  • SoundCloud
  • Santander Bank
  • ABOUT YOU
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos