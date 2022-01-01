Diretório de Empresas
Notion Salários

O salário da Notion varia de $53,499 em remuneração total por ano para um Vendas na extremidade inferior a $531,500 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Notion. Última atualização: 10/23/2025

Engenheiro de Software
L1 $231K
L2 $334K
L3 $303K
L4 $532K

Engenheiro de Software Full-Stack

Cientista de Dados
Median $186K
Designer de Produto
Median $440K

Gestor de Produto
Median $395K
Contabilista
$90.5K
Gestor de Operações de Negócio
$226K
Analista de Negócio
$196K
Go-To-Market Engineer
$289K
Recursos Humanos
$70K
Marketing
$175K
Gestor de Programa
$187K
Recrutador
$209K
Vendas
$53.5K
Gestor de Engenharia de Software
$128K
Recompensas Totais
$186K
Investigador de UX
$170K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Notion, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

10 years post-termination exercise window.

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Notion é Engenheiro de Software at the L4 level com uma remuneração total anual de $531,500. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Notion é $196,000.

