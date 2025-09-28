A remuneração de Gestor de Engenharia de Software in United States na Nielsen totaliza $243K por year para Senior Manager. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $210K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Nielsen. Última atualização: 9/28/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Manager
$243K
$204K
$0
$39K
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
