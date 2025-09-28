Diretório de Empresas
NICE
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Gestor de Engenharia de Software

  • Todos os Salários de Gestor de Engenharia de Software

NICE Gestor de Engenharia de Software Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Gestor de Engenharia de Software na NICE totaliza $261K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da NICE. Última atualização: 9/28/2025

Pacote Mediano
company icon
NICE
Software Engineering Manager
Santa Clara, CA
Total por ano
$261K
Nível
-
Base
$186K
Stock (/yr)
$60K
Bónus
$15K
Anos na empresa
8 Anos
Anos exp
10 Anos
Quais são os níveis de carreira na NICE?

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Gestor de Engenharia de Software verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Engenharia de Software na NICE in United States situa-se numa remuneração total anual de $343,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na NICE para a função de Gestor de Engenharia de Software in United States é $201,000.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para NICE

Empresas Relacionadas

  • CSG
  • CDK Global
  • Cognizant
  • Rackspace
  • ADP
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos