Monsters Aliens Robots Zombies
Monsters Aliens Robots Zombies Engenheiro de Software Salários

A remuneração total média de Engenheiro de Software in Canada na Monsters Aliens Robots Zombies varia de CA$105K a CA$144K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Monsters Aliens Robots Zombies. Última atualização: 9/28/2025

Remuneração Total Média

CA$114K - CA$135K
Canada
Intervalo Comum
Intervalo Possível
CA$105KCA$114KCA$135KCA$144K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Só precisamos de 3 mais Engenheiro de Software submissões na Monsters Aliens Robots Zombies para desbloquear!

Convida os teus amigos e comunidade para adicionarem salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos a emprego como tu e a nossa comunidade!

Quais são os níveis de carreira na Monsters Aliens Robots Zombies?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Monsters Aliens Robots Zombies in Canada situa-se numa remuneração total anual de CA$143,981. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Monsters Aliens Robots Zombies para a função de Engenheiro de Software in Canada é CA$105,168.

