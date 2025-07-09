Diretório de Empresas
Minsait
Minsait Salários

O salário da Minsait varia de $23,619 em remuneração total por ano para um Gestor de Programa Técnico na extremidade inferior a $48,536 para um Consultor de Gestão na extremidade superior.

$160K

Engenheiro de Software
Median $40.2K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Analista de Negócio
Median $31.4K
Analista de Dados
Median $26.6K

Cientista de Dados
$38.3K
Tecnólogo de Informação (TI)
$46.4K
Consultor de Gestão
$48.5K
Gestor de Programa Técnico
$23.6K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Minsait é Consultor de Gestão at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $48,536. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Minsait é $38,258.

