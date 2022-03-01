Diretório de Empresas
Migo Salários

O salário da Migo varia de $35,999 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $53,205 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Migo. Última atualização: 8/31/2025

$160K

Analista de Dados
$39.8K
Designer de Produto
$36K
Gestor de Produto
$53.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Engenheiro de Software
Median $50.8K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Migo is Gestor de Produto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $53,205. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Migo is $45,290.

