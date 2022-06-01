Diretório de Empresas
Medable
Medable Salários

O salário da Medable varia de $80,400 em remuneração total por ano para um Gestor de Produto na extremidade inferior a $333,660 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Medable. Última atualização: 9/15/2025

$160K

Gestor de Programa Técnico
Median $120K
Analista Financeiro
$125K
Designer de Produto
$294K

Gestor de Produto
$80.4K
Engenheiro de Software
$128K
Gestor de Engenharia de Software
$334K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Medable é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $333,660. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Medable é $126,898.

