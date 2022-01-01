Diretório de Empresas
League
Trabalha aqui? Reivindique a Sua Empresa

League Salários

A faixa salarial da League varia de $68,665 em remuneração total por ano para um Desenvolvimento de Negócios no limite inferior a $150,750 para um Analista de Cibersegurança no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da League. Última atualização: 8/12/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e, regularmente, conseguimos aumentos de $30K+ (por vezes $300K+).Obtenha o seu salário negociado ou a sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
E3 $80.8K
E4 $147K
E5 $146K

Engenheiro de Software Backend

Gestor de Produto
Median $120K
Gestor de Engenharia de Software
Median $150K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Desenvolvimento de Negócios
$68.7K
Redator Publicitário
$70.9K
Jurídico
$144K
Designer de Produto
$116K
Analista de Cibersegurança
$151K
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


FAQs

The highest paying role reported at League is Analista de Cibersegurança at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $150,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at League is $132,102.

Ofertas de Emprego em Destaque

    Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para League

Empresas Relacionadas

  • TechSmith
  • HealthVerity
  • Calendly
  • ATPCO
  • Travelport
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos