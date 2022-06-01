Diretório de Empresas
Integrate Salários

A faixa salarial da Integrate varia de $3,906 em remuneração total por ano para um Gestor de Produto no limite inferior a $80,400 para um Gestor de Projeto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Integrate. Última atualização: 8/10/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $13.9K
Gestor de Produto
$3.9K
Gestor de Projeto
$80.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

La compensació total anual mediana informada a Integrate és de $13,900.

