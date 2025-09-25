A remuneração de Analista Financeiro in United States na Instacart totaliza $210K por year para L5. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Instacart. Última atualização: 9/25/2025
Cronograma de Aquisição
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Tipo de Ações
RSU
Na Instacart, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)
50%
ANO 1
50%
ANO 2
Tipo de Ações
RSU
Na Instacart, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 2 anos:
50% adquire-se no 1st-ANO (50.00% anual)
50% adquire-se no 2nd-ANO (12.50% trimestral)
