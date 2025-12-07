Diretório de Empresas
Hyland
Hyland Designer de Produto Salários

A remuneração total média de Designer de Produto in Poland na Hyland varia de PLN 238K a PLN 325K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Hyland. Última atualização: 12/7/2025

Remuneração Total Média

$69K - $83.4K
Poland
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$64.5K$69K$83.4K$88K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Hyland?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Designer de Produto na Hyland in Poland situa-se numa remuneração total anual de PLN 325,149. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Hyland para a função de Designer de Produto in Poland é PLN 238,255.

