Diretório de Empresas
FD Technologies
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Recursos Humanos

  • Todos os Salários de Recursos Humanos

FD Technologies Recursos Humanos Salários

A remuneração total média de Recursos Humanos in Canada na FD Technologies varia de CA$66K a CA$95.8K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da FD Technologies. Última atualização: 12/5/2025

Remuneração Total Média

$54.2K - $63K
Canada
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$47.8K$54.2K$63K$69.4K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Só precisamos de 3 mais Recursos Humanos submissões na FD Technologies para desbloquear!

Convida os teus amigos e comunidade para adicionarem salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos a emprego como tu e a nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir O Teu Salário


Contribuir
Quais são os níveis de carreira na FD Technologies?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Recursos Humanos verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Recursos Humanos na FD Technologies in Canada situa-se numa remuneração total anual de CA$95,796. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na FD Technologies para a função de Recursos Humanos in Canada é CA$66,010.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para FD Technologies

Empresas Relacionadas

  • Dyson
  • Just Eat
  • Skyscanner
  • 11:FS
  • Starling Bank
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fd-technologies/salaries/human-resources.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.