Exact Sciences Salários

A faixa salarial da Exact Sciences varia de $108,455 em remuneração total por ano para um Operações de Negócios no limite inferior a $353,760 para um Jurídico no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Exact Sciences. Última atualização: 8/22/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $115K

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro Biomédico
$171K
Operações de Negócios
$108K

Analista de Negócios
$149K
Analista de Dados
$149K
Cientista de Dados
$141K
Tecnólogo de Informação (TI)
$150K
Jurídico
$354K
Designer de Produto
$132K
Gestor de Produto
$241K
Gestor de Projeto
$175K
Vendas
$196K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Exact Sciences é Jurídico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $353,760. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Exact Sciences é $149,223.

