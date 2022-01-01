Diretório de Empresas
Exabeam
Exabeam Salários

A faixa salarial da Exabeam varia de $106,530 em remuneração total por ano para um Tecnólogo de Informação (TI) no limite inferior a $452,250 para um Gestor de Projeto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Exabeam. Última atualização: 8/11/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $243K
Gestor de Produto
Median $320K
Sucesso do Cliente
$132K

Tecnólogo de Informação (TI)
$107K
Marketing
$241K
Designer de Produto
$240K
Gestor de Projeto
$452K
Vendas
$118K
Gestor de Engenharia de Software
$191K
The highest paying role reported at Exabeam is Gestor de Projeto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $452,250. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Exabeam is $240,293.

