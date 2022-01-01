Equal Experts Salários

Diretório de Empresas
O salário da Equal Experts varia de $42,771 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $299,495 para um Arquitecto de Soluções na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Equal Experts. Última atualização: 9/12/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $42.8K

Engenheiro de Software Backend

Analista de Dados
$61.2K
Consultor de Gestão
$205K

Recrutador
$109K
Gestor de Engenharia de Software
$188K
Arquitecto de Soluções
$299K
Perguntas Frequentes

Compensația totală anuală mediană raportată la Equal Experts este $148,650.

