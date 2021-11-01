Diretório de Empresas
DPR Construction
DPR Construction Salários

A faixa salarial da DPR Construction varia de $113,430 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Vendas no limite inferior a $183,600 para um Gestor de Produto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da DPR Construction. Última atualização: 8/18/2025

$160K

Gestor de Projeto
Median $156K
Engenheiro Civil
Median $114K

Engenheiro de Construção

Analista de Negócios
$171K

Analista de Dados
$117K
Gestor de Produto
$184K
Gestor de Programa
$168K
Engenheiro de Vendas
$113K
Gestor de Programa Técnico
$131K
Най-високоплатената роля, докладвана в DPR Construction, е Gestor de Produto at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $183,600. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в DPR Construction, е $143,371.

Outros Recursos