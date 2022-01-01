Doximity Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Doximity varia de $120,000 em remuneração total por ano para um Marketing no limite inferior a $299,000 para um Gestor de Produto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Doximity. Última atualização: 8/18/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $210K

Engenheiro de Software Full-Stack

Marketing
Median $120K
Gestor de Produto
Median $299K

Cientista de Dados
Median $125K
Desenvolvimento de Negócios
$124K
Analista de Dados
$219K
Designer de Produto
$225K
Vendas
$225K
Plano de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Doximity, as Concessões de ações/participação estão sujeitas a um plano de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire em 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire em 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire em 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire em 4th-ANO (2.08% mensal)

FAQs

The highest paying role reported at Doximity is Gestor de Produto with a yearly total compensation of $299,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Doximity is $214,550.

Outros Recursos