Danaher
Danaher Salários

A faixa salarial da Danaher varia de $36,717 em remuneração total por ano para um Gestor de Engenharia de Software no limite inferior a $218,500 para um Gestor de Produto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Danaher. Última atualização: 8/12/2025

$160K

Gestor de Produto
Median $219K
Engenheiro Mecânico
Median $115K
Contabilista
$217K

Engenheiro Biomédico
$88.3K
Analista de Negócios
$106K
Desenvolvimento de Negócios
$137K
Gestor de Ciência de Dados
$149K
Cientista de Dados
$195K
Analista Financeiro
$151K
Engenheiro de Hardware
$64.9K
Recursos Humanos
$142K
Tecnólogo de Informação (TI)
$72K
Marketing
$199K
Engenheiro Óptico
$181K
Designer de Produto
$141K
Gestor de Projeto
$115K
Vendas
$78.3K
Gestor de Engenharia de Software
$36.7K
Arquiteto de Soluções
$60.1K
Plano de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Danaher, as RSUs estão sujeitas a um plano de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire em 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire em 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire em 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire em 4th-ANO (25.00% anual)

FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Danaher é Gestor de Produto com uma remuneração total anual de $218,500. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Danaher é $137,460.

Outros Recursos