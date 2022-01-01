Danaher Salários

A faixa salarial da Danaher varia de $36,717 em remuneração total por ano para um Gestor de Engenharia de Software no limite inferior a $218,500 para um Gestor de Produto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Danaher . Última atualização: 8/12/2025