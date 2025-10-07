D2L Engenheiro de Software Full-Stack Salários

A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in Canada na D2L varia de CA$71.7K por year para L1 a CA$143K por year para L4. O pacote de remuneração in Canada mediano year totaliza CA$97.8K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da D2L. Última atualização: 10/7/2025

Nome do Nível Total Base Ações ( /yr ) Bónus L1 Software Developer I ( Nível de Entrada ) CA$71.7K CA$70.4K CA$308.6 CA$1K L2 Software Developer II CA$95.7K CA$91.7K CA$1.1K CA$2.9K L3 Senior Software Developer I CA$97.9K CA$93K CA$2K CA$2.9K L4 Senior Software Developer II CA$143K CA$125K CA$7.7K CA$10.1K Ver 2 Mais Níveis

Empresa Localização | Data Nome do Nível Etiqueta Anos de Experiência Total / Na Empresa Remuneração Total ( CAD ) Base | Ações (ano) | Bónus

