Cambium Learning Group
Cambium Learning Group Salários

A faixa salarial da Cambium Learning Group varia de $50,250 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos no limite inferior a $159,120 para um Gestor de Produto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Cambium Learning Group. Última atualização: 8/12/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $146K
Cientista de Dados
$111K
Recursos Humanos
$50.3K

Gestor de Produto
$159K
Gestor de Programa Técnico
$121K
Escritor Técnico
$63.7K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Cambium Learning Group é Gestor de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $159,120. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Cambium Learning Group é $115,545.

