Diretório de Empresas
Cerner
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Cerner Salários

O salário da Cerner varia de $2,387 em remuneração total por ano para um Gestor de Produto na extremidade inferior a $195,640 para um Vendas na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Cerner. Última atualização: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Engenheiro de Software
Software Engineer $8.7K
Associate Senior Software Engineer $11.8K
Senior Software Engineer $19.6K

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software Backend

Consultor de Gestão
Median $58.3K
Arquiteto de Soluções
Median $91.4K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

87 23
87 23
Operações de Negócio
$53.3K
Analista de Negócios
$49.8K
Atendimento ao Cliente
$51.7K
Analista de Dados
$68.7K
Gestor de Ciência de Dados
$58.1K
Cientista de Dados
$63.7K
Recursos Humanos
$14.1K
Tecnólogo da Informação (TI)
$124K
Designer de Produto
Median $100K
Gestor de Produto
$2.4K
Gestor de Programa
Median $95.8K
Vendas
$196K
Engenheiro de Vendas
$87.6K
Analista de Cibersegurança
$140K
Gestor de Engenharia de Software
$19.3K
Gestor de Programa Técnico
Median $97.6K
Redator Técnico
$88.6K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Cerner é Vendas at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $195,640. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Cerner é $61,012.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Cerner

Empresas Relacionadas

  • Alithya
  • Pushpay
  • Dentsply Sirona
  • EPAM Systems
  • Sprint
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos