Diretório de Empresas
Centrica
Trabalha aqui? Reivindique a Sua Empresa

Centrica Salários

A faixa salarial da Centrica varia de $38,420 em remuneração total por ano para um Serviço de Atendimento ao Cliente no limite inferior a $117,761 para um Gestor de Produto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Centrica. Última atualização: 8/17/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e, regularmente, conseguimos aumentos de $30K+ (por vezes $300K+).Obtenha o seu salário negociado ou a sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Median $103K
Assistente Administrativo
$38.7K
Serviço de Atendimento ao Cliente
$38.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Engenheiro Eletrotécnico
$66.8K
Gestor de Produto
$118K
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Centrica é Gestor de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $117,761. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Centrica é $66,842.

Ofertas de Emprego em Destaque

    Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para Centrica

Empresas Relacionadas

  • Amazon
  • Snap
  • SoFi
  • Flipkart
  • Dropbox
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos