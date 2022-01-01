Diretório de Empresas
CEMEX
CEMEX Salários

O salário da CEMEX varia de $20,031 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados na extremidade inferior a $47,179 para um Gestor de Projecto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da CEMEX. Última atualização: 9/10/2025

Engenheiro Civil
$21.8K
Cientista de Dados
$20K
Gestor de Projecto
$47.2K

Engenheiro de Software
$38.4K
Perguntas Frequentes

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di CEMEX adalah Gestor de Projecto at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $47,179. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di CEMEX adalah $30,112.

