Bungie Salários

O salário da Bungie varia de $108,455 em remuneração total por ano para um Cybersecurity Analyst na extremidade inferior a $285,420 para um Marketing na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Bungie. Última atualização: 10/10/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $163K

Engenheiro de Software de Videojogos

Recursos Humanos
$187K
Marketing
$285K

Gestor de Produto
$249K
Recrutador
$191K
Cybersecurity Analyst
$108K
Gestor de Programa Técnico
$143K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Bungie é Marketing at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $285,420. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Bungie é $186,930.

Outros Recursos