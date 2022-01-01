Diretório de Empresas
Blue Cross Blue Shield Association
Blue Cross Blue Shield Association Salários

O salário da Blue Cross Blue Shield Association varia de $54,270 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos na extremidade inferior a $265,320 para um Arquitecto de Soluções na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Blue Cross Blue Shield Association. Última atualização: 8/31/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $107K

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA)

Actuário
Median $168K
Cientista de Dados
Median $109K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analista de Negócio
Median $100K
Designer de Produto
Median $70K
Analista de Dados
$161K
Recursos Humanos
$54.3K
Tecnólogo de Informação (TI)
Median $100K
Gestor de Produto
$149K
Gestor de Projecto
$111K
Arquitecto de Soluções
$265K

Arquiteto de Dados

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Blue Cross Blue Shield Association é Arquitecto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $265,320. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Blue Cross Blue Shield Association é $109,000.

Outros Recursos