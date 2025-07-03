Bill & Melinda Gates Foundation Salários

O salário da Bill & Melinda Gates Foundation varia de $184,075 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $241,200 para um Cientista de Dados na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Bill & Melinda Gates Foundation . Última atualização: 10/10/2025