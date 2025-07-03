Diretório de Empresas
Bill & Melinda Gates Foundation
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Bill & Melinda Gates Foundation Salários

O salário da Bill & Melinda Gates Foundation varia de $184,075 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $241,200 para um Cientista de Dados na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Bill & Melinda Gates Foundation. Última atualização: 10/10/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Gestor de Programa
Median $208K
Cientista de Dados
$241K
Designer de Produto
$230K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Engenheiro de Software
$184K

Investigador Científico

Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Bill & Melinda Gates Foundation est Cientista de Dados at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $241,200. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Bill & Melinda Gates Foundation est de $218,750.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Bill & Melinda Gates Foundation

Empresas Relacionadas

  • Uber
  • Square
  • Netflix
  • Facebook
  • Amazon
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos