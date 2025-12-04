A remuneração de Gestor de Programa Técnico in United States na Benchling totaliza $217K por year para L5. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $215K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Benchling. Última atualização: 12/4/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Benchling, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)
