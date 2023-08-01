Diretório de Empresas
BC Hydro
BC Hydro Salários

O salário da BC Hydro varia de $64,604 em remuneração total por ano para um Engenheiro Mecânico na extremidade inferior a $96,767 para um Gestor de Programa Técnico na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da BC Hydro. Última atualização: 9/4/2025

$160K

Engenheiro Electrotécnico
$89.1K
Recursos Humanos
$65.5K
Engenheiro Mecânico
$64.6K

Gestor de Projecto
$68.3K
Gestor de Programa Técnico
$96.8K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na BC Hydro é Gestor de Programa Técnico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $96,767. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na BC Hydro é $68,290.

