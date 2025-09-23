Diretório de Empresas
A remuneração total média de Redactor Técnico in Canada na Autodesk varia de CA$151K a CA$215K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Autodesk. Última atualização: 9/23/2025

Remuneração Total Média

CA$173K - CA$202K
Canada
Intervalo Comum
Intervalo Possível
CA$151KCA$173KCA$202KCA$215K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

CA$225K

Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na Autodesk, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire-se no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 3rd-ANO (33.30% anual)

Perguntas Frequentes

Najbolje plačan paket za Redactor Técnico pri Autodesk in Canada znaša letno skupno plačilo CA$215,343. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Autodesk za vlogo Redactor Técnico in Canada je CA$150,924.

