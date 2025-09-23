Diretório de Empresas
Autodesk
Autodesk Analista de Dados Salários

O pacote de remuneração in Canada mediano de Analista de Dados na Autodesk totaliza CA$128K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Autodesk. Última atualização: 9/23/2025

Quais são os níveis de carreira na Autodesk?

CA$225K

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Analista de Dados na Autodesk in Canada situa-se numa remuneração total anual de CA$152,974. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Autodesk para a função de Analista de Dados in Canada é CA$115,033.

