Aurora
  • Salários
  • Gestor de Programa Técnico

  • Todos os Salários de Gestor de Programa Técnico

Aurora Gestor de Programa Técnico Salários

A remuneração de Gestor de Programa Técnico in United States na Aurora varia de $229K por year para P5 a $336K por year para P7. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $296K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Aurora. Última atualização: 9/22/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
P4
TPM I
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
TPM II
$229K
$180K
$40K
$9K
P6
Senior TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
P7
Staff TPM
$336K
$221K
$72.1K
$42.3K
$160K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Aurora, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)

Perguntas Frequentes

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Gestor de Programa Técnico di Aurora in United States mencapai total kompensasi tahunan $402,751. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Aurora untuk posisi Gestor de Programa Técnico in United States adalah $293,000.

Outros Recursos