A remuneração de Gestor de Engenharia de Software in United States na Apple varia de $379K por year para M1 a $1.42M por year para D1. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $541K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Apple. Última atualização: 10/28/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
M1
$379K
$219K
$134K
$26.7K
M2
$552K
$271K
$236K
$44.5K
M3
$800K
$309K
$420K
$70.9K
D1
$1.42M
$354K
$901K
$163K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Apple, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (12.50% semestral)
25% adquire-se no 2nd-ANO (12.50% semestral)
25% adquire-se no 3rd-ANO (12.50% semestral)
25% adquire-se no 4th-ANO (12.50% semestral)
