Apple Designer de Produto Salários

A remuneração de Designer de Produto in United States na Apple varia de $157K por year para ICT2 a $909K por year para ICT6. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $295K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Apple. Última atualização: 10/28/2025

Média Remuneração Por Nível

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bónus ICT2 Junior Product Designer $157K $143K $10.6K $3.9K ICT3 Product Designer $231K $163K $57.6K $10.4K ICT4 Senior Product Designer $301K $195K $85.2K $21.2K ICT5 $457K $236K $180K $41.3K Ver 1 Mais Níveis

Cronograma de Aquisição Principal Alternativa 1 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ações RSU Na Apple, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 12.50 % semestral )

25 % adquire-se no 2nd - ANO ( 12.50 % semestral )

25 % adquire-se no 3rd - ANO ( 12.50 % semestral )

Qual é o calendário de aquisição na Apple ?

