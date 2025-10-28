A remuneração de Engenheiro de Hardware in United States na Apple varia de $176K por year para ICT2 a $674K por year para ICT6. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $325K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Apple. Última atualização: 10/28/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
ICT2
$176K
$145K
$22.4K
$8.4K
ICT3
$244K
$173K
$56.1K
$14.9K
ICT4
$324K
$200K
$101K
$23.4K
ICT5
$494K
$251K
$198K
$44.7K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Apple, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (12.50% semestral)
25% adquire-se no 2nd-ANO (12.50% semestral)
25% adquire-se no 3rd-ANO (12.50% semestral)
25% adquire-se no 4th-ANO (12.50% semestral)
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Apple, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)
