Diretório de Empresas
Apple
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Operações de Atendimento ao Cliente

  • Todos os Salários de Operações de Atendimento ao Cliente

Apple Operações de Atendimento ao Cliente Salários

A remuneração total média de Operações de Atendimento ao Cliente na Apple varia de $72.3K a $101K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Apple. Última atualização: 10/28/2025

Remuneração Total Média

$78.2K - $91K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$72.3K$78.2K$91K$101K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Só precisamos de 3 mais Operações de Atendimento ao Cliente submissões na Apple para desbloquear!

Convida os teus amigos e comunidade para adicionarem salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos a emprego como tu e a nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir O Teu Salário

Apple logo
+$45K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Apple, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (12.50% semestral)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (12.50% semestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (12.50% semestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (12.50% semestral)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Apple, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Operações de Atendimento ao Cliente verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Operações de Atendimento ao Cliente na Apple situa-se numa remuneração total anual de $101,150. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Apple para a função de Operações de Atendimento ao Cliente é $72,250.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Apple

Empresas Relacionadas

  • Google
  • Affirm
  • Bed Bath & Beyond
  • LinkedIn
  • Uber
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos