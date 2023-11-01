Diretório de Empresas
AMS
AMS Salários

O salário da AMS varia de $12,060 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos na extremidade inferior a $191,040 para um Capitalista de Risco na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da AMS. Última atualização: 11/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Engenheiro de Hardware
$76.2K
Recursos Humanos
$12.1K
Gestor de Projeto
$147K

Recrutador
$81.6K
Engenheiro de Software
$47.2K
Capitalista de Risco
$191K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na AMS é Capitalista de Risco at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $191,040. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na AMS é $78,908.

Outros Recursos