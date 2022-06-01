Diretório de Empresas
AmeriHealth Caritas
AmeriHealth Caritas Salários

O salário da AmeriHealth Caritas varia de $87,312 em remuneração total por ano para um Analista de Dados na extremidade inferior a $155,220 para um Arquitecto de Soluções na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da AmeriHealth Caritas. Última atualização: 9/11/2025

$160K

Actuário
$152K
Analista de Dados
$87.3K
Engenheiro de Software
$133K

Arquitecto de Soluções
$155K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na AmeriHealth Caritas é Arquitecto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $155,220. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na AmeriHealth Caritas é $142,250.

