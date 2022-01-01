Diretório de Empresas
Alight Solutions
Alight Solutions Salários

A faixa salarial da Alight Solutions varia de $31,286 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos no limite inferior a $221,100 para um Operações de Receita no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Alight Solutions. Última atualização: 8/23/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $124K
Consultor de Gestão
Median $103K
Gestor de Operações de Negócios
$211K

Serviço de Atendimento ao Cliente
$39.2K
Analista de Dados
$173K
Analista Financeiro
$142K
Recursos Humanos
$31.3K
Operações de Marketing
$117K
Gestor de Produto
$93.5K
Gestor de Projeto
$84.6K
Recrutador
$67.7K
Operações de Receita
$221K
Gestor de Engenharia de Software
$188K
Arquiteto de Soluções
$199K
Gestor de Programa Técnico
$216K
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Alight Solutions é Operações de Receita at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $221,100. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Alight Solutions é $123,500.

