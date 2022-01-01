Diretório de Empresas
Aetna
Aetna Salários

A faixa salarial da Aetna varia de $25,425 em remuneração total por ano para um Designer de Produto no limite inferior a $258,703 para um Arquiteto de Soluções no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Aetna. Última atualização: 8/15/2025

$160K

Cientista de Dados
PRF2 $136K
PRF3 $161K
PRF4 $190K

Informática de Saúde

Engenheiro de Software
PRF1 $99K
PRF2 $133K
PRF3 $162K
PRF4 $172K

Engenheiro de Dados

Atuário
Median $141K

Gestor de Produto
Median $201K
Tecnólogo de Informação (TI)
Median $102K
Contabilista
$95.1K
Analista de Negócios
$101K
Desenvolvimento de Negócios
$115K
Engenheiro Civil
$58.8K
Analista de Dados
$115K
Analista Financeiro
$82.6K
Consultor de Gestão
$172K
Designer de Produto
$25.4K
Gestor de Projeto
$98K
Vendas
$101K
Gestor de Engenharia de Software
$199K
Arquiteto de Soluções
$259K
FAQs

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Aetna ialah Arquiteto de Soluções
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Aetna ialah $124,355.

