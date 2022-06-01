Diretório de Empresas
Accion Labs
Trabalha aqui? Reivindique a Sua Empresa

Accion Labs Salários

A faixa salarial da Accion Labs varia de $6,474 em remuneração total por ano para um Recrutador no limite inferior a $388,050 para um Arquiteto de Soluções no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Accion Labs. Última atualização: 8/15/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e, regularmente, conseguimos aumentos de $30K+ (por vezes $300K+).Obtenha o seu salário negociado ou a sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Median $17.7K
Cientista de Dados
$18.3K
Gestor de Produto
$28.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Recrutador
$6.5K
Vendas
$244K
Arquiteto de Soluções
$388K
Gestor de Programa Técnico
$35.5K
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


FAQs

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Accion Labs είναι ο Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $388,050. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Accion Labs είναι $28,720.

Ofertas de Emprego em Destaque

    Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para Accion Labs

Empresas Relacionadas

  • CSS
  • Citadel
  • Jane Street
  • MOSAIC Technologies Group
  • TPG
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos