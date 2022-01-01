Diretório de Empresas
7-Eleven
7-Eleven Salários

O salário da 7-Eleven varia de $13,345 em remuneração total por ano para um Contabilista na extremidade inferior a $189,750 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da 7-Eleven. Última atualização: 9/7/2025

$160K

Engenheiro de Software
Software Engineer II $138K
Senior Software Engineer $157K

Engenheiro de Software Full-Stack

Gestor de Produto
Median $178K
Analista de Dados
Median $90K

Gestor de Engenharia de Software
Median $190K
Designer de Produto
Median $120K
Contabilista
$13.3K
Analista de Negócio
$86.4K
Avaliador de Sinistros
$99.5K
Atendimento ao Cliente
$37.7K
Cientista de Dados
$126K
Analista Financeiro
$98.5K
Engenheiro de Hardware
$131K
Recursos Humanos
$119K
Tecnólogo de Informação (TI)
$32.2K
Marketing
$181K
Gestor de Design de Produto
$156K
Gestor de Projecto
$39.6K
Vendas
$45K
Arquitecto de Soluções
$127K
Capitalista de Risco
$15.7K
Outros Recursos